Argentina elige Kansas como "base" para la Copa del Mundo

BUENOS AIRES, 4 feb (Reuters) - El seleccionado de fútbol de Argentina ⁠liderado por ⁠Lionel Messi eligió la ciudad de Kansas para "hacer base" durante la próxima Copa ⁠del ‌Mundo, informó ​el miércoles la federación local (AFA).

"De cara a ​la próxima Copa del Mundo de ‌la FIFA 2026, la Selección ‌Argentina que comanda ​Lionel Scaloni, tendrá como base, durante gran parte de la competencia, a la ciudad de Kansas", dijo la federación en su sitio de internet.

"Tras varios viajes de inspección (...) y luego de un exhaustivo informe ⁠final, se llegó a la conclusión que Kansas City ​sería el sitio ideal para afrontar la competencia", añadió en el comunicado.

La AFA indicó además que la elección también responde "a las distancias entre ciudades pero principalmente a las comodidades para la ⁠delegación", aunque no dio detalles del centro de entrenamiento ​seleccionado.

En el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, la "albiceleste" iniciará su participación ‍en la fase de grupos el martes 16 de junio ante Argelia en el Kansas City Stadium.

Luego, el lunes 22 y el sábado 27 el ​seleccionado campeón del mundo viajará alrededor de 800 kilómetros hasta Dallas para los partidos frente a Austria y Jordania.

(Reporte de ‍Ramiro Scandolo, editado por Javier Leira)