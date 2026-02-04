Argentina elige Kansas como "base" para la Copa del Mundo
BUENOS AIRES, 4 feb (Reuters) - El seleccionado de fútbol de Argentina liderado por Lionel Messi eligió la ciudad de Kansas para "hacer base" durante la próxima Copa del Mundo, informó el miércoles la federación local (AFA).
"De cara a la próxima Copa del Mundo de la FIFA 2026, la Selección Argentina que comanda Lionel Scaloni, tendrá como base, durante gran parte de la competencia, a la ciudad de Kansas", dijo la federación en su sitio de internet.
"Tras varios viajes de inspección (...) y luego de un exhaustivo informe final, se llegó a la conclusión que Kansas City sería el sitio ideal para afrontar la competencia", añadió en el comunicado.
La AFA indicó además que la elección también responde "a las distancias entre ciudades pero principalmente a las comodidades para la delegación", aunque no dio detalles del centro de entrenamiento seleccionado.
En el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, la "albiceleste" iniciará su participación en la fase de grupos el martes 16 de junio ante Argelia en el Kansas City Stadium.
Luego, el lunes 22 y el sábado 27 el seleccionado campeón del mundo viajará alrededor de 800 kilómetros hasta Dallas para los partidos frente a Austria y Jordania.
(Reporte de Ramiro Scandolo, editado por Javier Leira)