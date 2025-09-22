Argentina elimina temporalmente impuestos a exportaciones granos y sus derivados
- 1 minuto de lectura'
(Cambia redacción parcial, agrega publicación mediante decreto)
BUENOS AIRES, 22 sep (Reuters) -
El Gobierno argentino eliminó el lunes de manera temporal los impuestos a las exportaciones de soja y su harina y aceite derivados, maíz y trigo, con la intención de incrementar la oferta doméstica de divisas en momentos en que lucha por contener la cotización de su moneda.
La medida tendrá vigencia hasta el 31 de octubre o hasta que se declaren exportaciones por un total de US$7000 millones, señaló un decreto presidencial publicado en el Boletín Oficial.
Argentina es el principal exportador mundial de aceite y harina de soja, el tercero de maíz y un proveedor clave de trigo. (Reporte de Lucila Sigal y Maximilian Heath; Editado por Nicolás Misculin y Jorge Otaola)
