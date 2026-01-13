Argentina: embajador italiano Nicoletti con el ministro de Economía

Durante el encuentro, ambas partes reafirmaron su deseo común de seguir trabajando juntas para fortalecer aún más los lazos económicos y comerciales, con especial atención a la contribución de las empresas italianas que operan en Argentina.

Las partes también destacaron la importancia de promover un entorno de inversión favorable que impulse el crecimiento y el desarrollo industrial mediante el aprovechamiento de las capacidades, la innovación y la experiencia.

La reunión se basa en una histórica relación de cooperación entre Roma y Buenos Aires, cimentada en profundos vínculos económicos, políticos y culturales, y confirma su compromiso compartido de consolidar una asociación estratégica con miras al futuro. (ANSA).