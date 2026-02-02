Argentina: Embajador Nicoletti con el presidente de la Dante Alighieri

El encuentro confirmó el papel central de la Sociedad Dante Alighieri en la promoción de la lengua y la cultura italianas en Argentina, país con profundos vínculos históricos y sociales con Italia.

Durante el encuentro, se analizaron las principales líneas de colaboración en materia de educación, formación lingística y actividades culturales, con especial atención a los programas dirigidos a los jóvenes y al mundo universitario.

El Embajador Nicoletti destacó la importancia de apoyar y ampliar las iniciativas conjuntas, fortaleciendo la red de comités Dante Alighieri en la región.

Por su parte, Basti reafirmó el compromiso de la institución con el fomento del diálogo cultural y la difusión del conocimiento de la lengua italiana como elemento clave de la identidad y puente entre Italia y Argentina. (ANSA).