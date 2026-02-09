Argentina: Embajador Nicoletti en el estadio de Vélez Sarsfield

Fundado en 1910, el club ha desarrollado una fuerte influencia italiana a lo largo del tiempo, evidente tanto en la contribución de sus directivos y socios italianos como en los elementos simbólicos de su identidad.

Entre las figuras históricas más notables se encuentra José "Don Pepe" Amalfitani, figura clave en el crecimiento y la consolidación institucional del club.

Las raíces italianas del club también se reflejan en sus primeros uniformes deportivos, inspirados en los colores de la bandera italiana y conocidos como la camiseta "tricolor". Aún hoy, el vínculo con Italia se mantiene a través de los cursos de italiano que el club ofrece a sus socios.

Durante la visita, el Embajador Nicoletti se reunió con el presidente del Club Atlético Vélez Sarsfield, Fabián Berlanga.

El encuentro ofreció la oportunidad de intercambiar puntos de vista sobre el valor del deporte como espacio de encuentro e integración, así como el potencial de la diplomacia deportiva como herramienta para fortalecer aún más las relaciones bilaterales entre Italia y Argentina (ANSA)