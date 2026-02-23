Argentina: Embajador Nicoletti visitó el museo MALBA

Fundado en 2001 por Eduardo Costantini y considerado actualmente uno de los espacios culturales más influyentes de América Latina, el centro ha acogido numerosas e importantes iniciativas italianas, desarrolladas gracias a la estrecha y fructífera colaboración entre Malba, el Instituto Italiano de Cultura en Buenos Aires y la Embajada de Italia, incluyendo las áreas de literatura y cine.

La visita del embajador, acompañado por Livia Raponi, Directora del IIC en Buenos Aires, permitió profundizar el diálogo institucional y debatir sobre posibles nuevos proyectos conjuntos.

Entre las futuras iniciativas en desarrollo, destaca la nueva edición del programa REM, un programa de residencias de escritores, prevista para 2026.

Este contará con la participación de un nuevo autor italiano. La ocasión también permitió explorar nuevas áreas de colaboración, con el objetivo de responder a la creciente demanda de productos italianos en el rico panorama cultural argentino. (ANSA)