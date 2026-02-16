Argentina: embajador Nicoletti visitó Palacio Libertad de Buenos Aires

Una de esas iniciativas es la exposición fotográfica dedicada al buque escuela Amerigo Vespucci, parte de la iniciativa "El Mar que nos Une", cuyo objetivo es destacar los vínculos entre Italia y Argentina; y la exposición de arte contemporáneo "Pintura Italiana Hoy".

Un nuevo espacio, creado por el Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires en colaboración con la Trienal de Milán; y el ciclo de cine "Clásicos Italianos", que presentó obras de maestros como Federico Fellini, Pier Paolo Pasolini, Luchino Visconti y Giuseppe Pedersoli son otros de los eventos.

Durante la visita, el embajador se reunió con la directora Valeria Ambrosio, lo que permitió profundizar el diálogo institucional y debatir sobre posibles nuevos proyectos conjuntos.

La ocasión también permitió explorar nuevas áreas de colaboración, con el objetivo de responder a la creciente demanda de la cultura italiana en todas sus facetas. (ANSA).