Argentina emite Letra del Tesoro por hasta US$1.228 millones

BUENOS AIRES, 9 feb (Reuters) - Argentina dispuso la emisión de una Letra del Tesoro por un monto de hasta 1.228,1 millones de dólares a un plazo de poco más de un año, dijo el lunes el Boletín Oficial.

El instrumento, con colocación directa al sector público nacional, tendrá fecha de emisión 13 de febrero de 2026 y vencimiento el 19 de febrero de 2027, con un cupón cero, amortización íntegra al vencimiento y suscripción directa.

La emisión se produce ante el próximo vencimiento de la "Letra del Tesoro Nacional en Dólares Estadounidenses a descuento con vencimiento 13 de febrero de 2026", aclaró la resolución del Boletín Oficial.

El nuevo título será intransferible y no tendrá cotización en los mercados de valores locales e internacionales.