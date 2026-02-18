Argentina: En medio de debate por reforma laboral, cierra histórica fábrica

El hecho ocurre en pleno debate por la reforma laboral que está votando el Congreso esta semana, y en la antesala de la huelga nacional de 24 horas convocada para mañana por la Confederación General del Trabajo (CGT), la organización sindical más poderosa de Argentina.

Justamente, uno de los puntos más controvertidos de la reforma laboral —que ya cuenta con media sanción en el Senado— es el mecanismo de despidos de trabajadores: si bien la indemnización no se elimina, la nueva normativa reduce su alcance, limita los reclamos posibles y redefine la forma en que se financia. Fate tenía una capacidad productiva que superaba los cinco millones de neumáticos por año, pero su cierre, entre otros factores, se inscribe en una crisis general de la industria argentina, muy afectada por la apertura de importaciones decidida por el gobierno de Javier Milei.

De hecho, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla admitió el masivo ingreso de neumáticos chinos, que rompieron un récord de ingreso en 2025 y desplomaron las ventas de Fate.

"Es imposible competir con China", dicen en la empresa.

"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE.

En ese contexto, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que dirige Julio Cordero convocaba hoy a una audiencia conciliatoria y virtual entre los dueños de la compañía FATE y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático, SUTNA.

Sin embargo, sindicalistas y empleados rompieron un alambrado y entraron a la planta de Fate: "No nos movemos hasta que restablezcan los puestos de trabajo", dijeron hoy.

Así, integrantes del gremio del neumático se manifestaban en el interior y fuera de la planta.

"A mí me sorprende muchísimo que esto se haya anunciado el día anterior al tratamiento de la reforma", indicó, en tanto, un funcionario del Gobierno, citado por el portal argentino Infobae.

Minutos después, el presidente argentino, Javier Milei tuiteó: "¨Conspiranoico yo? Fin".

Mientras la CGT ratificó hoy el paro general para mañana y atribuyó el cierre de Fate al "fracaso del plan económico" del gobierno ultraderechista, fuentes del Ejecutivo, por su lado, culparon a los sindicatos de llevar a la empresa a una "situación terminal".

"La compañía afrontó "muchos años de conflictividad gremial con leyes laborales arcaicas y restricciones cambiarias que agravaron el cuadro de situación", se dijo desde la Casa Rosada, sede del gobierno.

"Lamentamos que una parte de la política y de los sindicatos con ideologías extremas hayan llevado a la empresa a una situación terminal", acusaron desde el Poder Ejecutivo, y ratificaron el objetivo gubernamental de "propiciar la competitividad de las empresas en beneficio de todos los argentinos".

Sin embargo, el titular del Sindicato de Trabajadores del Neumático (Sutna), Alejandro Crespo, sostuvo, desde el predio de la planta de San Fernando, que el cierre de la empresa y sus consecuentes despidos ocurre "a días de una reforma laboral".

"Este es el ejemplo del país que vamos a tener si los trabajadores no hacemos lo que hay que hacer", completó. (ANSA).