Argentina: Enfrentamiento en el Parlamento por la reforma laboral de Milei

El bloque peronista finalmente decidió presentar una demanda contra lo que considera irregularidades cometidas por la mayoría, incluida la convocatoria no autorizada de reuniones para establecer las comisiones, una facultad que corresponde al Senado en sesión.

La reforma de Milei propone cambios estructurales en el mercado laboral y es un punto clave del programa de gobierno para la segunda mitad de su mandato.

Sin embargo, la iniciativa enfrenta una fuerte oposición y protestas sindicales, que llevaron a una manifestación el jueves en contra de la flexibilización de las condiciones de contratación y despido, así como de los cambios en los derechos individuales y colectivos y la reducción de las contribuciones patronales. (ANSA).