Argentina.- España se enfrentará a Argentina, Fiyi y Canadá en el Grupo C del Mundial 2027

MADRID, 3 dic. 2025 (Europa Press)

La selección española masculina absoluta de Rugby XV quedó enmarcada en el Grupo C del Mundial 2027, que se disputará en Australia, con Argentina, Fiyi y Canadá, en el regreso de los 'Leones' a una cita mundialista tras 28 años de ausencia, tras el sorteo celebrado en Sídney.

Así, en el evento se definieron los seis grupos del Mundial 2027, una edición que significará el regreso de la selección española a este torneo tras una ausencia de 28 años, ya que su única participación previa fue en Gales 1999.

España quedó encuadrada en el Grupo C, con Argentina, una potencia del Hemisferio Sur y finalista histórica; Fiyi, un equipo peligroso; y Canadá, que partía desde el cuarto bombo y será un duelo crucial para que los 'Leones' puedan aspirar a una de las plazas que dan acceso a las eliminatorias.

Y es que el Mundial 2027 implementará un formato inédito con 24 equipos divididos en seis grupos de cuatro. Los dos primeros equipos de cada uno de los seis grupos avanzarán a octavos de final. Además, los cuatro mejores terceros clasificados también obtendrán un billete, totalizando 16 equipos en la primera ronda de cruces.

A pesar de aumentar el número de partidos a 52, el torneo se disputará en solo 43 días, manteniendo el mismo número de encuentros (7) para los equipos que lleguen a la final, con un mínimo de 5 días de descanso entre partidos. La Copa del Mundo de Rugby 2027 arrancará el 1 de octubre de 2027 en el Estadio de Perth.