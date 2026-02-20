Argentina: estalla paquete en sede de Gendarmería en Buenos Aires

Lo que estalló fue una encomienda recibida hace cuatro meses y que se encontraba en resguardo en el piso 11, detallaron a la prensa local fuentes de la Gendarmería, la fuerza que se ocupa de la custodia de las fronteras terrestres, aunque últimamente también realiza funciones policiales.

El hecho motivó la intervención del Departamento de Explosivos (DEP), que llevó adelante el perímetro preventivo y la evacuación parcial del edificio.

Junto al paquete, se encontraban otros dos que no se abrieron, pero tras una inspección se determinó que no contenían explosivos.

La manipulación de la encomienda causó una explosión e hirió a cuatro efectivos. Dos de ellos fueron trasladados al Hospital Argerich con quemaduras. En tanto, el tercer herido recibió control clínico y el cuarto fue asistido con oxígeno. Todos se encuentran fuera de peligro, reportó el diario LA NACION.

La policía investiga si fue un ataque o un accidente.

(ANSA).