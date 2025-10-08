Argentina: Estampa arranca mañana su edición 33 con la presencia de más de 90 galerías y un millar de artistas

MADRID, 8 Oct. 2025 (Europa Press) -

La feria Estampa arranca este jueves en el pabellón 6 de Ifema Madrid su edición número 33 con la presencia de 90 galerías y un millar de artistas nacionales e internacionales para mostrar hasta el próximo domingo las novedades del mercado del arte y con la argentina Liliana Porter como artista invitada en esta edición.

La inauguración oficial tendrá lugar a partir de las 11 horas en un acto presidido por el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí Grau.

Será una propuesta más comisariada, con una selección de proyectos depurada y un completo programa de actividades que refuerzan el mercado del arte, impulsando un coleccionismo comprometido con la creación contemporánea en España, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

El Programa General contará con las principales galerías del país, entre las que destacan nombres como Espacio Mínimo (Madrid), 1MiraMadrid (Madrid) o Moisés Pérez de Albéniz (Madrid), a la vez que refuerza e incorpora las galerías de última generación como Proyecto Reme (Palma de Mallorca), Memoria (Madrid) o VETA (Madrid).

Como novedad este año, presenta una nueva sección dedicada a galerías y espacios emergentes titulada Ensayo Futuro, comisariada por Jesús Alcaide, cuyo objetivo es dar apoyo a las nuevas iniciativas del mercado, así como mantener vivo y vibrante las nuevas ideas y formas de trabajo que surgen en la escena contemporánea.

Las galerías seleccionadas son Pradiauto (Madrid), Marc Bibiloni (Madrid), La Oficina (Madrid), Enhorabuena Espacio (Madrid), E Ciento Veinte (Madrid), Garage Bonilla (Madrid), Picnic (Madrid), El Chico (Madrid) y Stain Projects (Palma de Mallorca).

Esta sección se completa con presentaciones y debates de proyectos alternativos en Interferencias, que contará con la participación de comisarios europeos invitados gracias al apoyo de la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid.

ARTISTA INVITADA

En esta edición, Liliana Porter será la artista invitada. La creadora presentará un proyecto mural concebido específicamente para Estampa, así como una nueva publicación que amplía su universo creativo, con textos de comisarios como Cuauhtémoc Medina e Inés Katzenstein (curadora del MoMA).

El libro será presentado en el Foro de la feria con la participación de la artista Ana Tiscornia.

DEBATES Y ENCUENTROS

El Programa de Coleccionistas ofrecerá una variada agenda de actividades, incluyendo visitas privadas a exposiciones, recepciones exclusivas y recorridos guiados por la feria.

Asimismo, el Foro COLECCIONA acogerá debates, presentaciones y encuentros en colaboración con el Ministerio de Cultura, reuniendo a artistas, comisarios, coleccionistas y profesionales del sector.

Este año, la nueva Sala Wellcome and Collect Art, patrocinada por Porsche, será un punto de encuentro y descanso para los visitantes.

También se suma al proyecto Paradores, que reafirma el interés de empresas públicas y privadas por el mercado del arte español.

Por su parte, la Fundación Banco Santander renueva su apoyo con el patrocinio del programa De la mano de una coleccionista. En el año del centenario de Cervezas Alhambra, volverá a estar presente en Estampa con la instalación "El jardín del tiempo. Florecer sin prisa", creada por la artista Srta. Lylo. Inspirada en los jardines del Generalife y en la filosofía de la marca, la obra combina arte textil y sensorial en un mural de cinco metros con flores bordadas en 3D que representan el ciclo de la vida. Estampa 2025 cuenta además con la colaboración de Ron Flor de Caña, Bodegas Otazu, y firmas como Bonhams, Las Rozas Village, Cremades y Calvo Sotelo, así como con el respaldo de medios como RTVE y ARS Magazine.

Como ya es habitual, Estampa otorgará premios de adquisición, becas de formación y residencias artísticas como el Premio Colección Comunidad de Madrid/Estampa, Premio Colección Studiolo, Premio Colección Navacerrada, Premio Fundación Campocerrado, Premio Colección Kells, Premio Colección Aldebarán. También los Premios BeArt Madnum Colonial, Premio Colección Julián Castilla, SERO Art Collection, adquisición del Ayuntamiento de Madrid para el Museo Municipal de Arte Contemporáneo, Premio Cervezas Alhambra y Premio al Mejor Stand Estampa 2025. Este año, además, se suman las residencias Fundación Antonio Pérez (Cuenca), Fundación Antonio Gala (Córdoba) y ATMA Art House (Budapest, Hungría).