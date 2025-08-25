Argentina: ex Brigadas Rojas, Bertullazzi a prisión domiciliaria

La Cámara Federal de Casación de Argentina revocó la detención de Bertulazzi alegando su edad, 73 años, y sus problemas cardíacos y visuales.

El exintegrante de las BR tendrá derecho a controles médicos y estará bajo vigilancia las 24 horas por una patrulla de la Policía Federal.

Su abogado, Rodolfo Yanzón, declaró: "Esta es una buena noticia, y la jueza Servini ha reconocido la existencia de su derecho bajo la Convención de la ONU, a la espera de la decisión final sobre su condición de refugiado".

Bertulazzi fue trasladado de prisión al domicilio de su esposa en Buenos Aires, con quien convive desde hace más de 32 años, después de que la Corte de Casación anulara la revocación de su arresto domiciliario, alegando su avanzada edad, problemas de visión y cardíacos, y un derrame cerebral previo.

Según el abogado Yanzón, Bertulazzi "debería gozar de plena libertad, con la extradición suspendida, ya que esta no puede proceder mientras la protección actual siga vigente", dado que el juez Sarvini "reconoció la existencia de sus derechos bajo la Convención de la ONU, a la espera de la decisión final sobre su condición de refugiado".

De ser extraditado a Italia en el futuro, el exmiembro de las Brigadas Rojas no será encarcelado, pero tendrá derecho a un nuevo juicio por el secuestro del empresario Pietro Costa y su participación en una banda armada en la década de 1970.

El Tribunal de Apelación de Génova deberá reexaminar el caso desde cero, y la Fiscalía deberá demostrar la culpabilidad casi cincuenta años después de los hechos, garantizando así el derecho a un proceso justo según la legislación italiana vigente. (ANSA).