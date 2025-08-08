Argentina: Ex canciller ataca a Milei por cryptogate

En una entrevista con Al Jazeera, Mondino afirmó que "alguien debió haberle propuesto la iniciativa a Milei y él debió haber pensado que era una buena idea", pero sostuvo que "si se demostrara que era corrupto, debería ir a la cárcel".

La exministra, acusada de "traición" por Milei y expulsada del gobierno en octubre de 2024 después de que Argentina votara en las Naciones Unidas contra las sanciones a Cuba, también abordó otros temas controvertidos en torno al presidente ultraliberal en la entrevista.

Mondino fue consultada sobre la afirmación del periodista Juan Luis González en su biografía no autorizada de Milei, "El loco", en la que sostiene que el presidente argentino se comunica telepáticamente con Conan, su difunto perro mastín.

"Todo lo que dicen es cierto, y se dicen cosas mucho peores", declaró Mondino, coincidiendo posteriormente con la opinión de un exasesor económico del presidente, que afirmó que "se había vuelto imposible trabajar con él". (ANSA).