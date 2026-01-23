Argentina: Excombatientes de Malvinas denuncian a Milei ante la Justicia

Milei dijo esto durante una entrevista realizada el 29 de diciembre ante periodistas de The Telegraph, rotativo que lo ubicó segundo en el ranking de los líderes internacionales más influyentes, detrás de la primera ministra italiana Giorgia Meloni.

Entonces, el mandatario argentino dijo que nunca renunciará al reclamo "innegociable" por las islas, pero también, que el territorio en disputa volvería a la Argentina cuando los isleños "así lo deseen", según una cita del medio.

"Para Milei, las negociaciones sobre este tema delicado van de la mano con su posición sobre las Islas Malvinas. Tras años de gestos belicosos bajo gobiernos anteriores, dice que el territorio solo debería volver a la Argentina mediante la negociación y cuando los isleños así lo deseen", escribió The Telegraph. Ahora, una denuncia fue presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim), que agrupa a exconscriptos de esa ciudad —ubicada 60 kilómetros al sur de la capital argentina— que participaron en el conflicto bélico.

Los excombatientes sostienen que la postura de Milei contradice el posicionamiento histórico del país y le otorga a los isleños el derecho a la autodeterminación, un derecho del que no gozan, según su postura, por ser una población "inserta" en las islas tras el conflicto.

"Desacredita al país en el escenario internacional, pone en riesgo la coherencia de su política exterior y afecta de forma directa la posición argentina en los foros multilaterales", dice la denuncia, que quedó radicada en el juzgado número 12 a cargo del magistrado Julián Ercolini.

Interviene la fiscalía número 3 de Eduardo Tiano, según un detalle del diario LA NACION.

Tras la entrevista, los excombatientes enviaron una carta al presidente argentino, instándolo a que se retracte y, al no tener respuesta, activaron la denuncia en los tribunales.

"¿Es constitucionalmente válido hablar del respeto de los 'deseos' de quienes habitan las islas, cuando la Constitución exhorta a respetar únicamente su 'modo de vida' en lo que atañe a la reivindicación soberana? ¿Es propio de la debida diligencia de un funcionario el convalidar la situación de usurpación de nuestras Malvinas?", dice, con retórica, la denuncia.

En la entrevista, Milei expresó también su admiración por Donald Trump por haberle puesto fin a "nueve guerras". Informó además que este año viajará a Londres y se convertirá en el primer presidente argentino en llegar al Reino Unido desde 1998.

En plena dictadura militar, en 1982, Argentina fue a la guerra contra el Reino Unido por las Islas Malvinas, ubicadas en el Atlántico Sur, un conflicto que terminó con la victoria de los británicos, que consolidaron su ocupación allí. (ANSA).