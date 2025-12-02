Argentina.- Farruquito, Marina Heredia, Manuel Lombo, Argentina y La Lupi, en la sexta edición Flamenco en el Soho

MÁLAGA, 2 dic. 2025 (Europa Press) -

El Teatro del Soho CaixaBank de Málaga, en colaboración con Green Cow Music, celebra por sexto año consecutivo el ciclo Flamenco en el Soho y actuarán Farruquito, Marina Heredia, Manuel Lombo, Argentina y La Lupi.

Flamenco en el Soho es "un proyecto nacido para situar al flamenco en el lugar que le corresponde, más aún en un año en el que se cumple el 15 aniversario de su declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad".

Así, tal como se anunció en la presentación de temporada, artistas como Farruquito (16 de enero), Manuel Lombo (27 de marzo), Argentina (8 de mayo) y Cía. La Lupi (9 de mayo) formarán parte del ciclo, han recordado desde el Teatro en un comunicado.

Ahora se suma a este cartel la cantaora granadina Marina Heredia, una de las voces más señeras de su generación, que llegará al Teatro del Soho CaixaBank el 12 de marzo con 'En libertad. El camino de los gitanos', un proyecto que "es mucho más que un disco: un viaje profundo al alma y a la memoria de todo un pueblo".

Nacido de un proceso de investigación y de una residencia artística junto a la Duisburger Philharmoniker en Alemania, este trabajo "entrelaza creación musical y estudio histórico para convertir cada pieza, tanto sinfónica como de cante, en testimonio, legado y celebración del VI Centenario de la llegada documentada del pueblo gitano a la península ibérica".

"Marina ofrece así una mirada humana, rigurosa y luminosa que sitúa esta memoria en el centro del arte y del debate actual", según han detallado.