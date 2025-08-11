Argentina: fentanilo contaminado, 76 muertos

El magistrado descartó la posibilidad de que los viales del lote contaminado producido por el laboratorio HLB Pharma sigan en circulación y sostuvo que la investigación se centra ahora no solo en la cadena de responsabilidades, sino también en la identificación de más víctimas no reportadas.

“Desde el primer momento organizamos la investigación asumiendo que el número de víctimas era mucho mayor de lo inicialmente creído tras las 14 muertes reportadas en mayo en el Hospital Italiano de La Plata, a 70 kilómetros al sur de Buenos Aires, capital de la provincia del mismo nombre”, declaró Kreplak.

“Considerando que el lote de viales de fentanilo contaminados ascendía a 153.000 y que el Hospital Italiano había aplicado 1300 de ellos, resultando en 14 muertes, consideramos de inmediato la posibilidad de más de 100 muertes relacionadas con el caso en todo el país”, añadió.

La investigación también se centra en las acciones de la Agencia Nacional de Medicamentos y Alimentos (Anmat), que previamente había recibido decenas de denuncias de irregularidades y contaminación de medicamentos producidos por HLB Pharma, pero no había suspendido la licencia del laboratorio. (ANSA).