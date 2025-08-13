Argentina: fentanilo contaminado, los muertos se elevan a 96

Lo informaron las autoridades sanitarias y judiciales del país a los medios locales, destacando la posibilidad de que haya más muertes no registradas.

Todos los pacientes fallecidos habían recibido el fármaco adulterado con bacterias peligrosas, como Ralstonia pickettii y Klebsiella pneumoniae.

Las autoridades incautaron más de 100.000 viales del lote incriminador, producido por el laboratorio HLB Pharma, y los han retirado de todos los hospitales.

Las investigaciones continúan para determinar la cadena de responsabilidad e identificar a otras víctimas no reportadas.

El caso generó un debate sobre las acciones de la Agencia Nacional de Medicamentos (ANMAT) y del gobierno, que ahora rinde cuentas ante el Parlamento.

La comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen unificado sobre los proyectos de pedidos al Gobierno sobre los controles que debieron existir a los laboratorios que produjeron el fentanilo contaminado, así como las medidas adoptadas para retirar los lotes y responder a la crisis. (ANSA).