Argentina: fiscalía pide juicio contra Alberto Fernández

En un escrito de 172 páginas, González pidió que Fernández sea juzgado por los delitos de "lesiones graves, agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja; lesiones leves también agravadas bajo esas mismas condiciones -reiteradas en dos oportunidades-, y amenazas coactivas".

En el proceso judicial, el expresidente se expone a una pena de hasta 15 años de prisión.

De acuerdo con lo investigado por la Justicia, Fernández ejerció "de un modo sistemático violencia psicológica contra Fabiola Yáñez bajo las formas de acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad" desde por lo menos 2016 hasta el momento en que la damnificada instó la acción penal, el 6 de agosto de 2024.

Del expediente surge que las agresiones se manifestaron a través de "agarrones del cuello, zamarreos, cachetazos y golpes" que provocaron lesiones en el cuerpo de Yáñez, quien vive hoy en España.

La Justicia corroboró que durante los meses anteriores al 12 de agosto de 2021, Fernández lesionó a su expareja mediante un agarrón o zamarreo en el brazo, lo que le ocasionó un hematoma que quedó fotografiado por la víctima y cuya imagen envió por WhatsApp a la por entonces secretaria del mandatario.

Además, en el peritaje realizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) respecto del celular presidencial, se pudo verificar la autenticidad de ciertos diálogos que había aportado la querella y que "denotan el círculo de violencia en el que se encontraba inmersa Fabiola Yáñez". (ANSA).