Argentina: Fuerte caída de la actividad industrial

El relevamiento refleja las dificultades que enfrenta el sector manufacturero en el marco del proceso de ajuste económico impulsado por el gobierno del presidente Javier Milei.

Los datos provienen del informe de Indicadores Industriales y Expectativas elaborado por la entidad. El 53,3% de las empresas encuestadas señaló que su nivel de producción cayó respecto al promedio del último trimestre de 2025. Al mismo tiempo, el 54,7% indicó una baja en las ventas en el mercado interno, mientras que apenas el 13,3% reportó aumentos.

La encuesta también detectó retrocesos en el comercio exterior. El 30% de las compañías reportó una caída en las exportaciones y solo el 14,3% informó subas. Estas cifras son similares a las de relevamientos anteriores.

El deterioro de la actividad también afectó al empleo industrial. Según los datos difundidos por la UIA, el 22,2% de las empresas redujo personal en enero. Entre esas compañías, la mitad aplicó despidos, el 41,4% redujo los turnos de trabajo y el 22,9% recurrió a suspensiones para ajustarse a la menor actividad.

De cara a los próximos doce meses, el 26% de las firmas prevé reducir su plantilla, mientras que el 19,4% anticipa aumentarla.

Las empresas también reportaron dificultades financieras.

Según el informe, el 45,6% de las compañías tuvo problemas para afrontar al menos una categoría de pagos, como salarios, proveedores, impuestos o servicios públicos. Las mayores complicaciones se concentraron en el pago de tributos y de proveedores, y un 5,4% indicó atrasos en todas esas obligaciones.

Entre los factores que explican el deterioro del sector, el 46,1% de las empresas señaló la caída de la demanda interna como su principal problema, mientras que creció la preocupación por la competencia de los productos importados.

La dificultad para competir con bienes extranjeros pasó de no ser mencionada en octubre de 2024 a representar el 19,4% de las respuestas en enero de 2026.

Las expectativas empresariales también mostraron un deterioro. De acuerdo con el relevamiento, la proporción de compañías que esperan una mejora en su situación económica bajó al 47,8%, desde el 60,4% registrado en la encuesta anterior.

También se redujeron las previsiones positivas sobre el desempeño del sector industrial y de la economía argentina en general.

La difusión de los resultados se produjo en medio de tensiones entre el gobierno y parte del sector empresarial. El portal Infobae recordó que la UIA publicó los datos poco después de emitir un comunicado en el que reclamó "respeto hacia quienes producen, invierten y generan empleo", en respuesta a las críticas del presidente Milei hacia empresarios durante su discurso de apertura de las sesiones del Congreso.

La UIA subrayó, en ese contexto, el peso de la industria en la economía del país. El sector representa cerca del 19% del producto interno bruto, aporta el 27% de la recaudación nacional y genera alrededor de 1,2 millones de empleos directos, cifra que asciende a 3,6 millones si se incluyen los puestos indirectos. (ANSA).