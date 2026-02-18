Argentina: funcionario de Milei elogia a Fujimori que cerró el parlamento peruano

El funcionario de la administración del presidente Javier Milei, que dirige el ente que creó el Gobierno argentino para refutar en redes sociales lo que publican los medios de comunicación, en su cuenta personal, bajo el avatar Juan Doe, publicó que "la economía de Perú sobrevive a todo gracias a las reformas que impulsó este señor, Alberto Fujimori, y que plasmó en la Constitución de 1993, una de las más liberales del mundo"

"Acá en Argentina tenemos que apuntar a lo mismo.

Inmortalizar las reformas de Javier Milei en una nueva Constitución", sentenció luego.

Carreira, de 29 años, integra el círculo de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo. Era un tuitero libertario con muchos seguidores que se sumó a la burocracia estatal en los inicios del Gobierno. Hoy funciona bajo la órbita del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, según detalló el diario LA NACION online.

En las redes sociales de Carreira se reiteran consignas habituales del repertorio libertario, como la frase "no odiamos lo suficiente a los periodistas", junto con descalificaciones hacia la prensa, a la que acusa de "operadores" y califica como "siniestros" o "nefastos".

Fujimori ejerció como presidente entre 1990 y 2000, y el 5 de abril de 1992 dio un autogolpe con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Su gobierno disolvió inconstitucionalmente el Congreso, entonces compuesto de dos cámaras, y también intervino el Poder Judicial y el Tribunal de Garantías Constitucionales.

Luego convocó a la elección del Congreso Democrático Constituyente (CCD), que en 1993 aprobó una nueva Constitución, que hasta la fecha continúa vigente y es la que elogia Carreira.

Fujimori falleció el 11 de septiembre de 2024 a los 86 años en Lima, a causa de un cáncer de lengua. Había salido de prisión recientemente tras cumplir condena por delitos de lesa humanidad. (ANSA).