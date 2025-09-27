Argentina: Galicia pone en marcha las 13 titulaciones universitarias compartidas con cuatro centros argentinos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Sep. 2025 (Europa Press) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha anunciado este sábado la puesta en marcha de las primeras 13 titulaciones universitarias compartidas entre las tres universidades públicas gallegas y cuatro universidades argentinas. Así lo ha hecho en una jornada de trabajo celebrada en la Cidade da Cultura de Santiago y en la que, junto con autoridades universitarias del país austral, se han presentado estos programas que, de momento, estarán dirigidos a doctorados.

Tal y como ha explicado el conselleiro, "este es el primer fruto del ambicioso acuerdo impulsado por la Xunta y firmado el pasado mes de noviembre para la internacionalización del Sistema Universitario de Galicia de la mano de Argentina, un país con el que existen vínculos históricos que facilitan este intercambio".

"Seguiremos avanzando en esta senda para introducir nuevas titulaciones y, además, extender este tipo de colaboraciones a más países. El objetivo es lograr que los alumnos puedan obtener un doble título de grado que los habilite para desarrollar su labor profesional tanto en la Unión Europea como en América Latina", ha desgranado.

13 PROGRAMAS DE DOCTORADO

En concreto, estos 13 programas de doctorado compartidos se impartirán conjuntamente entre las universidades de Santiago de Compostela, Vigo y A Coruña y las argentinas de La Plata, Tres de Febrero, Lomas de Zamora y San Martín.

Por ello, en el acto de presentación también han participado, por la parte gallega, los rectores de las universidades de Santiago de Compostela y Vigo, Antonio López y Manuel Reigosa; el vicerrector de Titulaciones e Internacionalización de la Universidade da Coruña, Moisé Canle; el secretario xeral de Universidades de la Xunta, José Alberto Díez, y el presidente y el director de la ACSUG, Juan José Nieto y Eduardo Pereira.

Todos ellos han resaltado la "estrecha vinculación" entre Galicia y Argentina y han considerado "crucial" reforzar estas conexiones a través de estos programas universitarios.

Por la parte argentina, ha participado el rector emérito de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Aníbal Alfredo Emilio Yazbeck; la vicerrectora de la Universidad Nacional de San Martín, Ana María Llois; el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Diego Gastón, y la responsable de relaciones internacionales de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), Sofía Farizano.

"Tanto la Xunta como las tres universidades públicas gallegas y las cuatro argentinas que participan en esta colaboración coincidimos en que, en el actual contexto global, es necesario impulsar la internacionalización de la formación superior", ha señalado el responsable de Educación de la Xunta.

FEBRERO 2026

Con todo, la previsión es que estas titulaciones compartidas comiencen a funcionar en el mes de febrero de 2026, aprovechando los plazos habituales de matrícula en los programas de doctorado del Sistema Universitario de Galicia (febrero y septiembre).

De este modo, se establecerá un cupo de plazas para que el alumnado gallego se desplace a Argentina y viceversa, que se concretará en los próximos meses. En este contexto, la Xunta ha insistido también en que está estudiando la puesta en marcha de una línea de apoyo económico para contribuir tanto a la matrícula gratuita del alumnado de intercambio como a la financiación de parte de las estancias de entre tres y seis meses que deben realizar en el país de destino.

Refuerzo competencia matemática Por otro lado, el conselleiro ha inaugurado previamente la jornada de formación para el profesorado 'Matemáticas activas para mentes curiosas', un encuentro que forma parte del Plan anual de formación del profesorado, que este año crece un 10%.

"Estas competencias son una de las prioridades de este curso, con el objetivo de acercar esta disciplina al alumnado a través de un enfoque práctico", ha señalado el representante de la Xunta.