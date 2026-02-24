Argentina: Gallardo renunció como DT de River Plate

Gallardo, de 50 años, anunció su decisión de dimitir a través de un video publicado en redes sociales por River al día siguiente de la derrota por 1-0 contra Vélez Sársfield por la sexta fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de Argentina.

El propio entrenador, uno de los más ganadores de la historia de River, adelantó que se despedirá el jueves 26, cuando el equipo "millonario" recibirá en el estadio Monumental a Banfield por la séptima fecha del torneo.

Gallardo había retornado al cargo en 2024 con la intención de repetir el exitoso ciclo que encabezó entre 2014 y 2022, en el que celebró la conquista de 13 títulos, incluyendo dos de la Copa Libertadores.

"Intentaré ser breve para no dejar que la emoción y el dolor de anunciar que el jueves será mi último partido se apoderen de mí.

Las cosas no salieron como esperábamos. Me invade la tristeza y el dolor por no haber logrado los objetivos que nos propusimos", afirmó Gallardo en el video publicado por River en redes sociales.

La prensa argentina publicó que Coudet encabeza la lista de candidatos para reemplazar a Gallardo, la cual incluye además a otros dos exjugadores del club, Hernán Crespo (DT del Sao Paulo) y Santiago Solari, director de fútbol del Real Madrid.

