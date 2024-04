Argentina gana en litigio con fondos en nueva york por bonos vinculados a pib

NUEVA YORK, 1 abr (Reuters) - Argentina ganó la desestimación de seis demandas presentadas por Aurelius Capital Management y otros fondos de cobertura que acusaban al país sudamericano de omitir pagos de títulos vinculados al desempeño de su economía.

En una decisión hecha pública el lunes, la jueza de Distrito de Estados Unidos en Manhattan Loretta Preska dijo que los fondos no tenían derecho a demandar porque no cumplieron cinco condiciones previas requeridas bajo cláusulas de "no acción" en sus acuerdos de bonos.

Este tipo de cláusulas suelen incluirse en los contratos de bonos para limitar los litigios, incluso cuando tenedores de bonos individuales quieren presentar reclamos sin el apoyo de otros tenedores de bonos.

Abogados de Aurelius no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

En tanto, una fuente del Gobierno argentino que pidió que se preservara su identidad dijo a Reuters que el Gobierno "está satisfecho con la decisión del Tribunal" y que el país "continuará ejerciendo su derecho a defenderse de demandas que a su juicio carezcan de fundamento."

Las demandas estaban relacionadas con valores emitidos a través de reestructuraciones de deuda soberana en 2005 y 2010, que siguieron al incumplimiento de pago de deuda de Argentina por aproximadamente 100 mil millones de dólares en 2001.

Los fondos de cobertura afirmaron que tenían derecho a pagos adicionales cuando el PIB de Argentina había aumentado al menos un 3%, y que tenían derecho a un pago para 2013.

Según documentos judiciales, Argentina cambió su metodología para calcular el PIB en el 2014 y concluyó que no se debía ningún pago para el año anterior.

El caso Aurelius es Aurelius Capital Master Ltd contra Argentina, Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, No. 19-00351. (Reporte de Jonathan Stempel en New York, Reporte adicional de Maximilian Heath en Buenos Aires)