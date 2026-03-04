Argentina: gendarme liberado en Venezuela, primera cena familiar

Según informó LA NACION, Gallo compartió su primera cena en libertad con su esposa y su hijo. Pidió un plato que extrañaba "con todo su corazón": la carne asada argentina.

El cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina cumple actualmente con un estricto protocolo médico en el Edificio Centinela, sede central de la fuerza en Buenos Aires, donde se somete a evaluaciones psicofísicas destinadas a determinar su estado de salud antes de regresar de manera definitiva a su domicilio.

Su esposa, la venezolana María Alexandra Gómez, relató en redes sociales el emotivo reencuentro familiar y subrayó que "no fueron dos ni tres días… fueron 448 días" de cautiverio, durante los cuales —según afirmó— se le negó deliberadamente atención sanitaria.

El gendarme fue detenido el 8 de diciembre en la frontera con Colombia, cuando ingresaba a Venezuela para visitar a la familia de su mujer. Fue encarcelado en la prisión El Rodeo I, acusado por el gobierno de Nicolás Maduro de complot internacional y terrorismo.

Las autoridades argentinas calificaron el proceso como arbitrario y sin debido proceso. Su liberación se concretó tras gestiones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ante la presidenta interina Delcy Rodríguez, que rechazó cualquier negociación con el gobierno de Javier Milei. (ANSA)