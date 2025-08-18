Argentina: Glencore anuncia megainversión minera

Un comunicado de prensa indica que las minas, Pachón y Agua Rica, ubicadas en las provincias de San Juan y Catamarca, respectivamente, tienen un potencial de producción combinado de 7200 millones de toneladas de minerales.

El comunicado de Glencore también destaca que el proyecto se presenta al amparo del Régimen Especial de Incentivo a Grandes Inversiones establecido por el gobierno de Javier Milei, al que describe como "una herramienta clave para atraer una importante inversión extranjera al país".

"Estoy convencido de que el sector minero puede realizar una contribución sustancial a la economía argentina con los proyectos El Pachón y Agua Rica, que respaldan la aspiración del país de convertirse en uno de los principales productores de cobre del mundo", declaró Gary Nagle, director ejecutivo de Glencore.

El anuncio de Glencore sigue al de Vicuña Corp., una empresa conjunta entre dos gigantes mundiales de la industria, la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining, que también se encuentra en una etapa avanzada de desarrollo para una inversión de US$17.000 millones en minas de oro y cobre en la provincia de San Juan.

Desde su llegada al poder, el gobierno ultraliberal de Javier Milei ha declarado que, además de las exportaciones agrícolas, uno de los activos clave en los que debería basarse el futuro desarrollo económico de Argentina, junto con la energía, es el sector minero. (ANSA).