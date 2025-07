Argentina: Gloria Estefan encabezará la quinta Hispanidad en octubre, con la Argentina de invitado y un homenaje a Vargas Llosa

MADRID, 17 Jul. 2025 (Europa Press) - La cantante cubana Gloria Estefan será la cabeza de cartel de la quinta edición del festival de la Hispanidad de la Comunidad de Madrid, que tendrá lugar entre el 3 y el 12 de octubre de este año con Argentina como país invitado y un recuerdo al Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa, fallecido este abril. Así lo ha desgranado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en acto celebrado en el patio de la Real Casa de Correos en el que se ha reivindicado a Madrid como "capital" de la Hispanidad y como el lugar donde "caben todos los acentos" del español. La región volverá a inundarse de actividades para reivindicar la "raíz común" de Hispanoamérica y España con propuestas como la Gran Cabalgata que recorrerá un año más la Gran Vía de la capital mostrando el folklore de los 22 países participantes, incluyendo este año por primera vez a Estados Unidos, que será el invitado de la edición de 2026. Los escenarios principales de esta edición serán las plazas "más emblemáticas" de la ciudad como Sol, Mayor o Plaza de España junto a enclaves como el Puente del Rey, que acogerán a grupos como Babasónicos, Mocedades y los Panchos, Miranda!, la cantante MariaJosé Llergo, Henry Mendez o Gloria Estefan, quien llevará su puesta en valor de la música hispana el 5 de octubre a Colón. Sobre esta cubana de ascendencia asturiana, presente en el público, Ayuso ha destacado que fue la primera artista hispana en alcanzar el número uno en Billboard con una "voz inconfundible para generaciones enteras". "Con más de 100 millones de discos vendidos, múltiples premios Grammy, y en el Salón de la Fama de Compositores de los Estados Unidos, Gloria Estefan es una artista extraordinaria, y es la mejor embajadora para este festival, en esta gran fiesta del español", ha afirmado la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien ha subrayado que "sabe bien lo que significa la libertad y la hispanidad" experimentando el "Miami cubano". Estefan ha agradecido la oportunidad de ser parte del engranaje de la Hispanidad 2025 y poder resaltar "diferencias que hacen tan fuertes y que enriquecen la vida" desde una base común que es el "lazo" del idioma. "Que hacen poder sentirnos parte del mundo y traer al mundo a quienes nosotros somos también (...) Estamos viviendo momentos especialmente de mucha división en mi país adoptado (EEUU) y es más importante que nunca celebrar quiénes somos con esa fuerza que tenemos", ha arengado. HERMANDAD ENTRAÑABLE QUE SIGUE CRECIENDO, SEGÚN AYUSO Este vínculo lo ha definido Ayuso como una "hermandad entrañable" cimentada sobre una "historia asombrosa", un "presente pujante y vivo" y un futuro "conjunto". "La Hispanidad no es algo que está solo en los libros ni en los museos. La hispanidad está viva, sigue creciendo. Ya somos cerca de 600 millones de almas por todo el mundo, unidas por una forma de ver la vida, en color, en comunidad y, por encima de todo, en libertad", ha planteado la mandataria autonómica. Asimismo, ha subrayado que aunque se haya "intentado distanciar" incluso "arrancar" la historia y "toda referencia a la herencia hispana o al mestizaje", "no lo han conseguido". Ha situado como elementos comunes el modo de vida, las reuniones "en torno a una mesa donde compartir penas y sobre todo alegrías" o, incluso, ser "impuntuales" porque "no todo son las reglas, la frialdad o lo cerrado". En esta puesta en valor de lo común, la mandataria autonómica ha puesto en el foco las "similitudes" con el país invitado, empezando por las de las calles de Madrid y Buenos Aires. Ha recordado a los "gallegos" que cruzaban el Atlántico para ir a este país y por ello ha proclamado que los hispanos "no son turistas, no son extranjeros, y no son inmigrantes en Madrid, porque están en su casa". "Son decenas de miles de argentinos, pero también de cubanos, ecuatorianos, chilenos, bolivianos, de todas las edades, que vienen a Madrid a empezar una nueva vida, o a tener dos, aquí y allí. Porque se puede ser todo a la vez, se puede ser americano, mexicano y español", ha proseguido la presidenta. Ayuso ha advertido de que la libertad "sigue estando en juego en muchos lugares", apuntando a Cuba, Venezuela o Nicaragua, y ha afirmado que frente a "la tiranía" desde la Comunidad de Madrid se apuesta por "la celebración de la vida y de la libertad", contraponiendo al "tiempo de cierres y de individualismo" un "llamamiento por las alianzas". Asimismo, ha recalcado los lazos que unen a Argentina y España desde el fútbol a los festivales, actores, grupos de música, películas o series en plataformas audiovisuales que evidencian el puente entre ambos países. Homenaje a Vargas Llosa El arranque de las festividades --que tendrán otras "huellas" a lo largo del año-- recordará a una de las "grandes ausencias" en esta Hispanidad, la del "ilustre español del Perú" Vargas Llosa. Será un ciclo de cine que recorrerá las principales adaptaciones audiovisuales de sus novelas. "Maestro de las letras, luchador por la libertad (...) nos quedarán sus libros, que se seguirán leyendo, porque era un gran escritor con lectores entusiastas por el mundo entero", ha reivindicado Isabel Díaz Ayuso. Ha adelantado, además, que esta quinta edición será retransmitida por Univisión en Estados Unidos y en México y ha augurado que a través de las redes sociales va a "llegar aún más lejos", como ha hecho el festival en sí que ha crecido de los 150.000 asistentes de la primera edición a las "más de 690.000 personas" de la de 2024. "Llenando nuestros hoteles, comercios, transporte, librerías, empresas, teatros, bares de Madrid de alegría, de color. Es lo que se respiraba y se sigue respirando por las calles de Madrid, incluso ahora en mitad del verano, en julio, con mucha gente de vacaciones", ha proseguido la presidenta autonómica. GIRA DEL BALLET ESPAÑOL DE LA COMUNIDAD Ha anunciado también que como parte del intercambio cultural entre Madrid y las naciones hispanoamericanas, el Ballet Español de la Comunidad de Madrid realizará su primera gira internacional, con 'Viaje al amor brujo', con música de Falla, interpretada por la JORCAM, la Joven Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, dirigida por Alondra de la Parra, más el flamenco de Dani de Morón, y coreografías de Olga Pericet y Estévez y Paños. Además, la producción de Teatros del Canal Numancia, de Cervantes, dirigida por José Luis Alonso de Santos. Ambas producciones se presentarán en la capital argentina, dando continuidad a esta colaboración entre dos regiones hermanas. Las notas musicales del acto las ha puesto en su arranque la cantante andaluza India Martínez, que tras interpretar su conocido '90 Minutos', ha "regalado" a Gloria Estefan su versión de 'Hoy', uno de los temas insignia de la intérprete cubana. El final del mismo ha contado con La Contrabanda, que ha cantado canciones como 'Valió la pena' de Marc Anthony.