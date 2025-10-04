Argentina: Gloria Estefan, estrella de la Hispanidad 2025, hará vibrar Madrid este domingo en Colón antes de la Gran Cabalgata

MADRID, 4 Oct. 2025 (Europa Press) - Madrid vivirá este domingo una de las jornadas más esperadas dentro de la programación de la Hispanidad 2025 con el concierto de Gloria Estefan en Plaza Colón y con la Gran Cabalgata, en la que desfilarán por Gran Vía 2500 personas encabezadas por Argentina, país invitado en esta edición. Así, el día comenzará en la emblemática Plaza de Colón de la capital, que se convertirá en el epicentro musical de la jornada. Desde las 12 horas, Cadena Dial animará el ambiente con música en directo en un evento conducido por Patricia Maz, Saray Esteso y Jaime Moreno, acompañados por el DJ Javi Ayuso. A las 13 horas, llegará el plato fuerte: el esperado concierto gratuito de Gloria Estefan, leyenda viva de la música latina e icono mundial. Ganadora de múltiples premios Grammy y con más de 100 millones de discos vendidos, Estefan ofrecerá un recorrido por las canciones que marcaron generaciones coincidiendo con el 50º aniversario de su carrera. Plaza Colón se estrena como escenario en esta quinta edición de la Hispanidad y, al igual que con Manuel Turizo en 2024, la estrella cubana esté acompañada de otros artistas invitados. El acceso al concierto será libre hasta completar aforo, y se habilitará una zona específica para Personas con Movilidad Reducida (PMR) en la entrada a los Jardines del Descubrimiento (C/ Serrano esquina C/ Goya), abierta de 11 a 14.30 horas. En esta área, que contará con baños químicos adaptados, se permitirá la entrada con un acompañante por persona. Por la tarde, la Gran Cabalgata de la Hispanidad recogerá el relevo y tomará la Gran Vía a partir de las 18 horas. Este desfile reunirá a 2500 participantes de los 23 países de habla hispana, junto con Filipinas, que se suma por primera vez a la fiesta. Argentina, país invitado de honor en esta edición, abrirá el desfile, acompañada de destacadas agrupaciones, entre otras, Leyendas de México, Mariachi Sol de América, Macondo de Colombia, el Ballet Dominicano de Europa, Kathia Coronel de Paraguay, San Simón Sucre de Bolivia, Raíces y Cal y Canto de Chile, Muana Sinepi de Guinea Ecuatorial o La Tremenda de Cuba. Madrid también tendrá un papel protagonista con un homenaje a Francisco de Goya a cargo de la compañía Morboria, junto a la Banda Sinfónica Complutense, el Conservatorio Arturo Soria, la Banda Teresa Berganza y agrupaciones de danza tradicional. MÁS ACTIVIDADES La programación continúa a partir de este lunes con ciclos de cine dedicados a Mario Vargas Llosa ('La fiesta del chivo', 18.30 horas, Teatros del Canal) y mesas redondas sobre música y literatura ('Latidos de ida y vuelta', miércoles y jueves, Casa México). El martes, el Auditorio Rafael del Pino acogerá los Premios Influencia Hispana (18 horas), y se inaugurará la exposición 'Ecos del arte del virreinato del Perú' en la Casa Museo Lope de Vega, que podrá visitarse hasta enero de 2026. La música urbana tendrá su espacio el jueves con el concierto Hispanidad Urbana (18.30 horas, Plaza de España), con Bon Calso, Chita y Aleesha. La jornada concluirá con actuaciones de Henry Méndez (21 horas, Puerta del Sol) y Los Estanques & El Canijo de Jerez (21.30 horas, Plaza Mayor). La jornada del viernes estará marcada por la agenda musical. A las 20 horas, el cantautor murciano Muerdo ofrecerá un concierto gratuito en la Plaza de España. Ese mismo día, actuarán Rita Payés (20 horas, Plaza Mayor), Miranda! (19.50 horas, Puerta del Sol) y Babasónicos (21.30 horas, Puerta del Sol), entre otros. La noche terminará con Silvana Estrada (21.45 h, Plaza Mayor) y Dillom (21.45 h, Plaza de España). La víspera del Día de la Hispanidad se celebrará con una jornada en el que se podrá disfrutar desde pasacalles literarios ('Palabras por un tubo', 11.30 horas, Jardines de Vista Alegre) hasta espectáculos de clown y circo ('Alquimia', 17.30 horas). La programación incluirá ese mismo día conciertos como el de Eliades Ochoa (13 horas, Plaza de España), Gerardo Morán (13 horas, Puente del Rey) o el encuentro entre Mocedades y Los Panchos (13 horas, Puente del Rey). La gran fiesta del español culminará el Día de la Hispanidad (12 de octubre) con un programa que arrancará a las 11.30 horas con el espectáculo circense 'Acrocirkus' (Jardines de Vista Alegre) y continuará con conciertos de bandas municipales, zarzuela en la Puerta del Sol y sesiones de DJ. A las 19.30 horas, el grupo colombiano Bomba Estéreo clausurará el festival con un gran concierto en la Plaza de España, en el que presentarán su nuevo espectáculo audiovisual.