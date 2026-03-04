Argentina: GNL a Europa, formaliza el mayor contrato de su historia

El acuerdo fue firmado en Berlín entre Southern Energy —consorcio integrado por YPF, Pan American Energy, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG— y la empresa alemana SEFE Securing Energy for Europe.

El contrato prevé la venta de 2 millones de toneladas anuales de GNL durante ocho años, con entregas a partir de finales de 2027.

El gas provendrá de Vaca Muerta, una de las mayores reservas de gas no convencional del mundo, ubicada en la Patagonia argentina. Será procesado a bordo del buque de licuefacción Hilli Episeyo, que se instalará en el Golfo San Matías, en la provincia de Río Negro (Patagonia argentina).

Según la información publicada por el diario Perfil, el volumen comprometido representa más del 80% de la capacidad del primer buque de licuefacción y más del 30% del total proyectado cuando entren en operación dos unidades, con una capacidad conjunta de 6 millones de toneladas anuales.

De acuerdo con las empresas involucradas, el contrato permitirá "monetizar los recursos de gas de Vaca Muerta y generar una nueva fuente de divisas para la economía argentina".

Rodolfo Freyre, presidente de Southern Energy, sostuvo que el acuerdo "confirma el posicionamiento de Argentina como un nuevo proveedor internacional estratégico de GNL y fortalece la seguridad energética en Europa".

Por su parte, Frédéric Barnaud, de la compañía alemana, destacó que SEFE será la primera empresa energética de Alemania en recibir cargamentos de GNL argentino bajo un contrato a largo plazo.

El entendimiento se inscribe en un escenario global reconfigurado tras la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania, que llevó a Europa a diversificar sus proveedores y reducir su dependencia del gas ruso. En ese marco, el GNL se consolidó como un recurso clave para garantizar el abastecimiento y amortiguar la volatilidad del mercado.

El proyecto demandará una inversión superior a US$15.000 millones para desarrollar la infraestructura necesaria en los próximos 20 años.

Las proyecciones del consorcio estiman exportaciones acumuladas por más de 20.000 millones de dólares entre 2027 y 2035, además de la creación de alrededor de 1.900 empleos directos e indirectos.

Si se concretan estos planes, Argentina podría pasar de ser un importador estructural de energía a convertirse en un actor relevante en el mercado global de gas natural licuado, consolidando a Vaca Muerta como uno de los pilares de su estrategia económica y geopolítica. (ANSA).