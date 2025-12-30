Argentina: Gobierno argentino elimina la Agencia Nacional de Discapacidad

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció la disolución hoy en conferencia de prensa, especificando que las funciones de la agencia serán absorbidas directamente por el Ministerio de Salud y que la decisión no implicará recortes a las pensiones de las personas con discapacidad.

Adorni justificó la decisión afirmando que se trata de un organismo descentralizado cuya autonomía administrativa ha dado lugar a una serie de irregularidades en el otorgamiento y la gestión de las pensiones por invalidez, y que su eliminación implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica.

El exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, designado por el gobierno de Milei, fue destituido en agosto tras ser objeto de una investigación derivada de la filtración de una grabación en la que alegaba que la hermana del presidente, Karina Milei, recibía comisiones por la compra de medicamentos de un proveedor cercano al gobierno, la empresa Suizo Argentina.

La grabación estimaba que las ganancias mensuales de los presuntos sobornos oscilaban entre US$500.000 y US$800.000.

