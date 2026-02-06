Argentina: Gobierno de Milei, "acuerdo de reciprocidad con EE. UU., logro histórico"

"Argentina está demostrando a América Latina que el camino al progreso pasa por el capitalismo y el libre comercio, no por un Estado proteccionista", añadió hoy en una conferencia de prensa en la sede del Gobierno en Buenos Aires, acompañado por el canciller Pablo Quirno.

El diplomático argentino destacó que el documento firmado ayer en Washington es el primero de su tipo en América Latina en incluir un capítulo sobre inversiones y que brinda apoyo de instituciones financieras públicas como el Exim Bank y la Corporación Financiera de Desarrollo (DFC) a las empresas estadounidenses que decidan invertir en Argentina.

Quirno especificó que el acuerdo permitió la eliminación mutua de barreras en más de 1.600 productos, que Argentina tendrá acceso a un mercado de 340 millones de consumidores y que es el resultado de una clara decisión del presidente Milei de buscar una alianza estratégica con Estados Unidos. (ANSA).