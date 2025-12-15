Argentina: Gobierno de Milei denuncia a la AFA por corrupción

Bullrich se basa en las conclusiones de las investigaciones iniciadas por la justicia argentina sobre presunto lavado de dinero, evasión fiscal y ocultación de activos que involucran a una empresa financiera estrechamente vinculada a la AFA.

La investigación judicial se inició con una presunta trama de lavado de dinero que involucraba 880.000 millones de pesos (aproximadamente 500 millones de euros), en la que Sur Finanzas, propiedad del empresario Ariel Vallejo y estrechamente vinculada a Tapia, parece ser el principal centro de operaciones.

La justicia argentina ordenó el pasado martes 9 el allanamiento de la sede de la AFA y de 14 de sus clubes afiliados, la mitad de los cuales de primera división, en el marco de esa investigación por evasión fiscal y lavado de dinero.

La medida ordenada por el juez Luis Armella apunta al vínculo entre la sociedad Sur Finanzas y Tapia, con quien firmó acuerdos en los últimos años por la prestación de servicios financieros y comerciales vinculados a las actividades de la selección que ganó el Mundial de Qatar 2022.

La entidad financiera encabezada por Vallejos fue en 2024 patrocinadora principal de la Liga Profesional argentina, pero también del combinado "albiceleste" y de los torneos de segunda división, del fútbol femenino y de las divisiones juveniles, en tanto que en la actualidad es sponsor de Barracas Central, club que lanzó a Tapia a la presidencia de la AFA, y de Banfield, dos de los siete de primera división que hoy fueron allanados.

Los otros son San Lorenzo, Independiente, Argentinos Juniors, Platense (campeón del Torneo Apertura) y Racing Club, campeón de la Copa Sudamericana y de la Recopa Sudamericana.

Los Andes y Temperley, clásicos rivales de la zona sur de la periferia de Buenos Aires, también quedaron hermanados por la sospecha y sus sedes fueron allanadas junto con las de Deportivo Morón (recientemente perjudicado por polémicos arbitrajes en la disputa de un ascenso a primera división), Brown de Adrogué, Dock Sud, Victoriano Arenas y Acassuso, de cuyas sedes la policía también sustrajo documentación que podría arrojar luz a la causa.

Sur Finanzas también es investigada por el financiamiento a una "billetera virtual" que habría sido utilizada para lavar el dinero de los sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un escándalo que salpica a Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei y secretaria general de la presidencia.

El mandatario es uno de los principales impulsores de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino, viejo anhelo de su antecesor Mauricio Macri que chocó con la resistencia de los clubes y de una AFA hoy difícil de defender debido la sospechas que generaron los polémicos arbitrajes en el cierre de los torneos y a otros manejos poco transparentes que suman "soldados" a las filas enemigas.

Todo esto mientras la entidad confirmó el fin del contrato que la vincula con el Grupo Clarín por los derechos de transmisión televisivos de los partidos del fútbol de ascenso, que podrían llegar a ser televisados a futuro por una plataforma de la propia AFA o por un nuevo socio. (ANSA).