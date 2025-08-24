Argentina: Gobierno de Milei ordena investigación por cohecho

A cinco días de la difusión de audios comprometedores del ex titular de la Andis, Diego Spagnuolo, el interventor del organismo, Alejandro Vilches, recibió instrucciones para acelerar una auditoría integral sobre todos los contratos de la agencia.

Por el momento, la administración desestimó la presentación de una denuncia formal.

Los audios, grabados clandestinamente, datan de al menos un año y exponen un oscuro entramado de negociados entre proveedores de medicamentos y el Estado.

Esta situación amenaza con socavar la confianza pública en el gobierno, que asumió en diciembre de 2023 con el compromiso de erradicar la corrupción.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, figura clave de la oposición, instó a una rápida actuación de la Justicia, señalando la gravedad de las acusaciones.

Mientras tanto, el presidente ultraderechista Javier Milei mantuvo un silencio cauteloso, sin abordar directamente el escándalo ni las implicaciones que tiene para su administración, incluida su hermana Karina, mencionada en los audios y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem.

El escándalo podría tener profundas repercusiones políticas, erosionando la confianza pública, debilitando el apoyo político y movilizando a la oposición. A medida que la situación se desarrolla, la capacidad del gobierno para gestionar la crisis será crucial para su futuro político, especialmente con las próximas elecciones legislativas en la provincia. (ANSA).