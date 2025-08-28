Argentina: Gobierno descarta intento de "magnicidio" a Milei

“No diría que la intención haya sido la de asesinar al Presidente, que sería mucho más grave. Creo que fue un acto de violencia irresponsable que pudo haber terminado en un hecho como ese, porque el tamaño de la piedra podría haber matado a cualquiera”, dijo Francos en declaraciones radiales.

El miércoles, mientras el presidente recorría junto a militantes de su partido La Libertad Avanza (LLA) Lomas de Zamora, un distrito en el sur del cordón industrial de Buenos Aires, se arrojaron botellas, piedras y hubo choques a trompadas entre militantes muy cerca del vehículo en el que se desplazaba.

Para Francos, el episodio fue “un acto de violencia descontrolada de un imbécil que se cree que esta es la forma de cuestionar a un gobierno con el que no está de acuerdo” y agregó: “La Justicia tendrá que analizar y sancionar a los responsables. Es grave el grado de violencia que existe”.

El jefe de Gabinete cuestionó el “nivel de confrontación” de la oposición y responsabilizó al kirchnerismo. “Estuvo muchos años en el poder y dejó una Argentina postrada, endeudada, con el aparato productivo destruido. Tienen que hacerse cargo de lo que hicieron y bajar el nivel de violencia que ejercen contra el Gobierno”.

La líder de esa fuerza política, la expresidenta Cristina Kirchner, que cumple una condena a seis años de prisión e inhabilitación política perpetua por administración fraudulenta de la administración pública, fue víctima de un intento de magnicidio el 1 de septiembre de 2022.

Ese día, un joven apuntó a la cabeza de la expresidenta desde muy cerca con una pistola, pero la bala no salió y fue rápidamente reducido. Por el caso está procesado el atacante, André Sabag Montiel, y dos cómplices, para quienes la fiscalía pidió 15 y 14 años de prisión. (ANSA).