Argentina: Gobierno lanza segunda licitación para concesión de "hidrovía"
La fluvial es la principal ruta comercial del país
De acuerdo con el decreto de convocatoria, la fecha límite para la presentación de ofertas es el próximo 27 de febrero.
El concesionario deberá realizar, además de la modernización y ampliación de la hidrovía, la operación, el mantenimiento del sistema de señalización y el dragado.
La hidrovía Paraguay-Paraná representa un activo estratégico para la competitividad y el comercio exterior de Argentina, dado que el 80% de los granos (soja, maíz) y derivados del país, así como fertilizantes y combustibles, se transportan y exportan por sus vías fluviales.
Una licitación inicial anunciada por el gobierno de Milei en 2024 fue posteriormente cancelada después de que solo se presentó una oferta y debido a sospechas de acuerdos secretos entre algunas de las empresas interesadas. (ANSA).