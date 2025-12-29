Argentina: Gobierno Milei a los bancos, "no rompan" con controles

Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley, esto es que la persona sólo tenga que mostrar que se ha adherido al régimen de ganancia simplificado".

Así escribió este lunes el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, en un mensaje para los ciudadanos que se preguntan sobre el alcance de la nueva ley de "inocencia fiscal", que condona evasiones hasta $100.000.000 (unos 60 mil euros) y eventuales controles internos de bancos privados a los depósitos.

Para el gobierno, esta es otra herramienta destinada a incentivar el retorno de los dólares que habían quedado fuera del sistema bancario en medio de una escasez crónica de divisas y la urgente necesidad de fortalecer las reservas del Banco Central para afrontar los vencimientos de deuda inminentes.

En su primer año de mandato, Milei implementó una importante amnistía que permitió el blanqueo de aproximadamente US$20.000 millones de un estimado de US$260.000 millones en activos no declarados en poder de los argentinos.

(ANSA).