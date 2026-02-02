Argentina: Gobierno Milei no tomará deuda pese a caída riesgo país

"No tenemos intención de recurrir al mercado internacional", declaró Caputo categóricamente hoy en una entrevista con Radio Mitre. "Dicen que tenemos que ir a los mercados para demostrar que podemos financiarnos, pero los mercados son los primeros en saberlo, y no hay necesidad de demostrarlo", añadió.

El ministro de Economía enfatizó que la estrategia del gobierno es crear las condiciones para que el crédito internacional llegue directamente a las empresas privadas y posiblemente a los gobiernos provinciales, como ya ocurre con los grandes proyectos energéticos y mineros.

En cuanto a la adquisición de divisas por parte del Tesoro para satisfacer las necesidades de la economía, Caputo indicó que el gobierno pretende liberar importantes recursos gracias a la nueva ley de "Inocencia Fiscal", que indulta la evasión fiscal de hasta 100 millones de pesos (unos 60.000 euros).

"La Ley de Inocencia Fiscal juega un papel fundamental, podría representar un cambio de paradigma", afirmó. (ANSA).