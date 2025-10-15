Argentina golea 6-0 a Puerto Rico en partido de preparación para el Mundial 2026

14 oct - La selección de fútbol de Argentina cerró el martes su gira por Estados Unidos con una contundente goleada de 6-0 ante Puerto Rico en un partido amistoso de preparación para la Copa del Mundo 2026.

Dobletes de Alexis Mac Allister y de Lautaro Martínez, y otros tantos de Gonzalo Montiel y de Steven Echevarría en contra de su propia portería le dieron la cómoda victoria a Argentina.

"Siempre es importante hacer goles, y sobre todo en una preparación para el Mundial. Estos partidos sirven y queremos llegar de la mejor manera", dijo Mac Allister a la televisión.

Lionel Messi volvió a la "Albiceleste" luego de participar el sábado con su club Inter Miami en la goleada de 4-0 ante Atlanta United en la MLS. El astro no hizo su gol, pero completó los 90 minutos y se lució con asistencias.

En el partido disputado en el estadio Chase de Fort Lauderdale, Argentina abrió el marcador a los 14 minutos por intermedio de Mac Allister luego de un pase atrás de Gonzalo Montiel.

Nueve minutos después, Montiel aumentó la ventaja con un remate de aire luego de un pase preciso de Messi.

Mac Allister registró su doblete a los 36 minutos con asistencia del debutante José Manuel López.

La selección dirigida por Lionel Scaloni convirtió su cuarto gol a los 64 minutos cuando Echevarría anotó en su propia valla tras un remate de Nicolás González.

Argentina completó la goleada con dos tantos de Martínez a los 79 y 84 minutos, el segundo tras una pase de taco de Messi.

"Siempre es importante convertir, no hay que relajarse, hay que seguir trabajando al máximo como nos dice el entrenador", dijo Martínez tras la goleada.

El próximo partido de Argentina será en la fecha FIFA de noviembre ante Angola en Luanda. (Reporte de Ramiro Scandolo en Buenos Aires. Editado por Carlos Calvo Pacheco)