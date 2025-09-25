Argentina grava nuevamente exportaciones granos y sus derivados tras tocar cupo ventas: agencia fiscal argentina

(Actualiza con más información y citas)

BUENOS AIRES, 24 sep (Reuters) - Argentina gravó nuevamente el miércoles las exportaciones de granos y sus derivados agroindustriales, luego de alcanzar el límite de ventas por US$7000 millones por el cual regiría la suspensión temporal de las tasas, dijo la agencia de recaudación impositiva Arca en su cuenta de la red social X.

De esta forma, las exportaciones de soja y sus derivados de Argentina vuelven a tener tasas del 26% y 24,5%, respectivamente, y las del maíz de un 9,5%, tras menos de tres días de tener el beneficio de no ser gravados,

anunciado el lunes

por el Gobierno argentino.

"Arca informa que se ha alcanzado la registración del cupo de siete mil millones de dólares previsto por el decreto 682/2025" que eliminó temporalmente el impuesto a las exportaciones, señaló la agencia estatal en X.

"Por lo que se ha dado de baja la opción de registración de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) que se encuentren amparadas por el beneficio del citado decreto. A partir de ahora, solo podrán registrarse DJVE bajo el esquema vigente anterior al decreto", añadió.

El decreto presidencial había señalado que la suspensión duraría hasta que se alcance ese nivel de ventas o el 31 de octubre, lo que sucediera primero. La carne bovina argentina también estaba afectada por la medida.

La decisión del Gobierno argentino estimuló una fuerte demanda de granos de soja argentina

por parte de China

y despertó fuerte interés en los molinos de Brasil por incrementar sus compras de trigo de su vecino.

El lunes el Gobierno del presidente había dicho que el motivo de la eliminación temporaria de los impuestos era con la intención de incrementar la oferta doméstica de divisas, luego de que la semana pasada el Banco Central argentino tuviera que hacer grandes desembolsos para contener el valor del peso local.

Argentina es el principal exportador mundial de aceite y harina de soja, el tercero de maíz y un proveedor global clave de trigo.

(Reporte de Maximilian Heath y Juan Bustamante)