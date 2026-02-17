Argentina: gremios convocan a huelga nacional contra reforma laboral

El motivo principal de la convocatoria a la huelga tiene que ver con un artículo que limita las licencias en caso de enfermedad, el cual, de ser aprobado en Diputados, amenaza con convertirse en una fuente de litigios judiciales a gran escala.

Por esa razón, uno de los gremios, La Fraternidad, representativo de la rama ferroviaria, le reclamó a la central obrera que ese paro sea "por tiempo indeterminado", en caso de que el Gobierno no haga concesiones para modificar la controvertida reforma.

Una gran polémica en redes y medios masivos de comunicación se desencadenó la semana pasada por el recorte del 50% del salario en caso de licencias, pero la senadora oficialista Patricia Bullrich, la más cercana a Milei, aseguró que se mantendrá el pago del 100% del salario "para determinados casos".

El nuevo artículo 44, que modifica el 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, establece que, en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo y que impida dicha prestación, el trabajador cobrará el 50% de su sueldo.

Precisamente ese punto enojó a los dirigentes sindicales, y la CGT confirmó el paro general contra el recorte a las licencias, y también en protesta por las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno ultraderechista de Milei, las cuales ha desplegado desde el inicio de su mandato, en diciembre de 2023.

"Creo que ahora se tiene que golpear con un paro de 24 horas y si no nos dan la participación que corresponde y se acuerdan la mayoría de los artículos que perjudican a los trabajadores, la CGT tiene que hacer un paro por tiempo indeterminado", expresó en declaraciones radicales el dirigente del gremio La Fraternidad, Omar Maturano.

"Hay un montón de puntos que arreglar", insistió el gremialista, y advirtió que, en caso de aprobarse la ley "va a aumentar la conflictividad y los trabajadores se van a anarquizar abajo. No los vamos a poder contener".

"La situación puede ser compleja y se puede asemejar al 2001", añadió Maturano, en referencia al colapso político, social y económico que se produjo entonces en Argentina, en aquellas jornadas del 19 y 20 de diciembre que captaron la atención mundial por las declaraciones de Estado de sitio, las movilizaciones populares con "cacerolazos", la renuncia del presidente Fernando De la Rúa, y una represión policial que dejó como saldo 39 personas asesinadas en todo el país.

Si la ley es avalada en Diputados, gremios y trabajadores individuales dan por sentado que se plantearán innumerables demandas ante el Poder Judicial, pues hay varios artículos que podrían encuadrarse en avasallamientos de derechos e incluso que entrarían en colisión con la Constitución Nacional.

La sensible cuestión de las licencias por enfermedad complicó el trámite de la norma en Diputados, al causar objeciones entre bloques dialoguistas con el Gobierno, como el PRO del expresidente Mauricio Macri, y otros partidos UCR y Provincias Unidas, que reúnen el poder de algunos gobernadores provinciales.

Al respecto, el jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, declaró al diario Infobae que "la solución no puede ser recortar derechos".

"Desde el PRO no quedamos conformes con las modificaciones que se incorporaron a último momento en el régimen de licencias dentro de la reforma laboral. Tal como quedó redactado, el artículo puede terminar perjudicando a los trabajadores, especialmente en lo que respecta a licencias por enfermedad, porque reduce niveles de protección que hoy existen", enfatizó Ritondo.

La polémica por las licencias también condensó el rechazo blindado del bloque peronista, que venía votando dividido ante iniciativas gubernamentales como el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea.

En ese contexto, también diversos bandos enfrentados dentro de la CGT se alinearon contra la tentativa del gobierno libertario de incluir sobre la hora un artículo que reduce el pago de licencias por enfermedad o accidentes hasta un 50%.

Tras la confirmación de la medida de fuerza, Milei afrontará su cuarto paro general de la CGT a 802 días de haber asumido su gobierno. (ANSA).