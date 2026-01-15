Argentina: guiños y elogios del FMI a la gestión de Javier Milei

La entidad monetaria calificó como "muy positivo" que las compras de dólares por parte de las autoridades económicas argentinas vayan a un "ritmo más rápido de lo previsto", en momentos en que se espera la segunda revisión del programa acordado el año pasado.

"Nos alientan mucho las medidas que están tomando las autoridades para reconstruir las reservas. Estas medidas se ven respaldadas por los recientes ajustes en los marcos monetario y cambiario, incluida la introducción de un programa de compra de reservas de divisas anunciado previamente", señaló la directora de comunicación del FMI, Julie Kozack, en una conferencia de prensa en Washington, ampliamente difundida por la prensa en Buenos Aires.

"El FMI apoya la compra de reservas y confirmó que en febrero llega una misión a la Argentina para revisar el acuerdo", escribió en gran titular online Clarín. El Fondo "destacó que la Argentina comenzó el año con buen pie, y que 2026 se presenta sólido", destacó LA NACION.

"Observamos un progreso continuo y esfuerzos de estabilización, lo que está contribuyendo a impulsar la confianza del mercado en la Argentina tras la contracción de la economía en 2024. Se estima que en 2025 habrá crecido un 4,5%.

La inflación ha caído de tres dígitos en 2024 a un 30% a finales de 2025, y ese es el nivel más bajo de inflación en Argentina en ocho años", remarcó Kozack.

La vocera del Fondo apuntó, además, que el organismo recibió con "satisfacción" la aprobación por parte del Congreso del presupuesto para 2026. "Es el primero en dos años y es coherente con un ancla de equilibrio fiscal general cero para la Argentina", afirmó.

"También recibimos con satisfacción los esfuerzos en curso para garantizar el apoyo a la legislación destinada a reducir la informalidad del mercado laboral y aumentar su flexibilidad", amplió luego.

Argentina acordó en abril del año pasado con el FMI un programa de Facilidades Extendidas y un crédito de 20.000 millones de dólares, equivalente al 479% de su cuota.

Después de pagarle 4.200 millones a los bonistas en enero y de cancelar el swap con Estados Unidos -en ambos casos tomando deuda extranjera-, el Gobierno se prepara para un nuevo round de negociaciones con el Fondo. La segunda auditoría estaba prevista para el 23 de enero, pero hubo demoras en medio de tensiones por la falta de reservas y la expectativa del nuevo esquema cambiario.

Hoy, el Fondo confirmó que en febrero llegará una misión a Buenos Aires para revisar el acuerdo. (ANSA).