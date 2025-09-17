Argentina: Gustavo Marcaccio se convierte en el nuevo director de tenis de la Rafa Nadal Academy by Movistar

BARCELONA, 17 Sep. 2025 (Europa Press) -

El exjugador y entrenador de tenis argentino Gustavo Marcaccio se ha convertido este miércoles en el nuevo director de la Rafa Nadal Academy by Movistar, tanto de la academia de Manacor (Mallorca) como de los centros que forman parte de la expansión internacional, sustituyendo en el cargo a Marc Gorriz, quien abandonó su puesto el pasado mes de julio.

Este anuncio forma parte de la nueva estructura en el área de tenis de la Rafa Nadal Academy, que ha arrancado el nuevo curso académico y tenístico y que celebrará este año su noveno aniversario. Marcaccio ya formaba parte del centro desde 2021 como coordinador de diferentes grupos de jugadores en la academia.

Además, durante sus primeros años se sumó al equipo de trabajo que llevó las riendas de la carrera deportiva de Jaume Munar, trabajando de la mano con Tomeu Salvà. Posteriormente trabajó con el equipo de Martín Landaluce y desde 2022 se incorporó al equipo técnico del propio Rafa Nadal, con el que trabajó mano a mano hasta la retirada del manacorí en noviembre de 2024.

"Ser director de la Rafa Nadal Academy significa una gran responsabilidad, porque significa representar la visión y el legado de Rafa en la comunidad del tenis. Nuestro mayor objetivo es poder seguir el faro de Rafa dejando una huella en cada niño, en cada adulto y en cada jugador profesional que pase por la academia", ha asegurado Marcaccio.

Tras su retirada del circuito profesional, Gustavo Marcaccio adquirió una gran experiencia como entrenador gracias a los éxitos cosechados con Guido Pella, Paula Ormaechea, Svetlana Kuznetsova, Máximo González o Giovanni Lapenti. Aunque los mayores éxitos los logró en la etapa en la que trabajó con Juan Mónaco, al que ayudó a conquistar cuatro títulos ATP y alcanzar el Top 10 del ranking mundial.

En la composición del nuevo organigrama Tomeu Salvá asistirá directamente a Gustavo como codirector técnico. Ambos estarán asistidos por la asesoría del embajador de la academia Toni Nadal, por Marc Gorriz, quien ahora estará en el rol de consultor técnico, y por Joel Figueras, responsable de formación.

Mientras que en el equipo técnico de la academia destacan también los nombres de Anabel Medina, Pedro Clar y Joan Bosch, como entrenadores de algunos de los principales jugadores ATP y WTA de la academia como Casper Ruud, Alex Eala, Alina Korneeva o Coleman Wong. Además, Iván Barrera y Mark Krauss se incorporan como responsables de los jugadores juniors y Álex Praderas de los adultos.