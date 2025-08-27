Argentina: Hallan obra de arte robada por los nazis

“Retrato de una dama”, que según los registros de Países Bajos formaba parte de la prestigiosa colección del comerciante judío Jacques Goudstikker, quien murió en 1940 cuando huía de los nazis, apareció en una fotografía que exhibía una inmobiliaria que buscaba vender la propiedad perteneciente a las hijas del exfuncionario nazi Fiedrich Gustav Kadgien.

La casa, un chalé sencillo revestido en piedra ubicado en la ciudad balnearia de Mar del Plata, a 400 kilómetros de Buenos Aires, fue allanada el martes por la Policía Federal. Sin embargo, los agentes de la inspección no hallaron el cuadro, sino apenas unos bocetos y grabados con referencias alemanas.

El hallazgo lo hizo un periodista del medio neerlandés AD, quien llevaba adelante una investigación sobre la ruta de las obras robadas y fue enviado a comienzos de agosto al lugar en procura de la obra. No lo atendieron en la casa, pero al ver el cartel de la Inmobiliaria Robles Casas y Campos comenzó a buscar información en su página web.

Así, dio con la obra en una de las fotografías que exhibía el martillero: colgaba sobre el sofá del living de la casa. Con tanta nitidez se ve la imagen y sus proporciones que para los expertos no hay dudas de que se trata exactamente de la pieza robada por los nazis.

Sin embargo, el allanamiento reveló que la pintura ya no estaba en la casa, donde sí hallaron grabados y dos armas, las que no tienen documentación, aunque tampoco relación con la causa. A los agentes les sorprendió que la disposición del mobiliario, en relación con la imagen donde el cuadro luce sobre en el sillón verde y una mesa de estilo, ahora había cambiado de lugar.

El fiscal federal Carlos Martínez señaló, al salir de la propiedad de Padre Cardiel al 4100, que la Justicia lleva adelante un expediente bajo la figura de un presunto encubrimiento por contrabando.

Patricia Kadgien, hija del exfuncionario nazi y quien puso en venta la propiedad, según el medio que hizo el hallazgo, nunca se prestó a hablar, tampoco lo hizo el martes ni en las últimas horas ante la presencia de la prensa en la puerta de su casa.

De acuerdo a la investigación del canal televisivo alemán Deutsche Welle (DW), Kadgien fue uno de los hombres más buscados por los aliados después de la segunda guerra.

Fue mano derecha del mariscal Hermann G”ring, uno de los principales jerarcas nazis y comandante en jefe de la aviación Luftwaffe.

Kadgien, en los años que se estableció en Suiza antes de llegar a Sudamérica, se convirtió en un experto en operaciones de blanqueo de capitales. Se cree que llegó a ocultar entre 1000 y 3000 millones de marcos mediante la firma Imhauka, cuyo nombre contiene las iniciales de Anna Imfeld, Ludwig Haupt y las suyas, que fundó en Río de Janeiro y Buenos Aires.

Se sabe que el expolio nazi alcanzó proporciones desmesuradas. Robaron arte europeo o se hicieron de las obras comprándolas por sumas irrisorias.

Jacques Goudstikker era uno de los comerciantes de arte más importantes de los Países Bajos durante el período de entreguerras. Poseía una galería de Ámsterdam que albergaba más de 1100 piezas, incluyendo obras de Rembrandt y Vermeer.

Murió el 16 de mayo de 1940, al caer en la bodega del barco SS Bodegraven mientras huía de los nazis a través del Canal de la Mancha. La galería quedó en manos de los ocupantes alemanes.

Dos meses después de su muerte, Göring, mediante lo que para los historiadores fue una venta forzada, se quedó con las pinturas.

Entre ellas estaba inventariada "Retrato de una dama", cuyo destino, a pesar de que hace unos días estaba colgada en un living de Mar del Plata, ahora se desconoce. (ANSA).