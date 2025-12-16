Argentina, hallan soldado muerto en guardia de residencia presidencial

La juez a cargo de la investigación, Sandra Arroyo Salgado, ordenó llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias del hecho.

La investigación se encuentra en curso y todas las hipótesis permanecen bajo análisis, dijeron fuentes del juzgado.

Según el portal Infobae, el soldado "se habría disparado con un arma larga en el perímetro de la Residencia", donde cumplía funciones de guardia.

Infobae precisó que el fallecido fue identificado como Rodrigo Gómez. Tenía 21 años y cumplía sus funciones como soldado del Ejército Argentino, fuerza que tiene tareas de custodia sobre las áreas presidenciales, en particular la Residencia de Olivos. En particular, cumplía tareas de vigilancia en el predio.

La División de Análisis de la Información informó que Gómez se encontraba apostado en el perímetro de la Quinta Presidencial de Olivos y habría fallecido luego de efectuarse un disparo con arma larga en la cabeza.

Según la prensa, el episodio no postergaría la audiencia en la que el presidente Javier Milei tiene previsto recibir al mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, en la Casa Rosada, en Buenos Aires. (ANSA).