Argentina.- Herida una mujer de 45 años tras la colisión por alcance de dos vehículos en la calle República Argentina de Logroño
Argentina.- Herida una mujer de 45 años tras la colisión por alcance de dos vehículos en la calle República Argentina de Logroño
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
LOGROÑO, 24 de noviembre de 2025 (Europa Press)
Una mujer de 45 años ha resultado herida esta tarde tras la colisión por alcance de dos vehículos en la rotonda de la Avenida Salustiano Olózaga con República Argentina, en la localidad de Logroño.
Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 17:30 horas de este lunes y hasta el lugar de los hechos se han personado los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud y se notifica a Policía Local.
Finalmente, una mujer ha sido trasladada al servicio de urgencias de la Clínica Lospennato.
Más leídas
- 1
La publicación de Verón contra la AFA, tras eliminar a Rosario Central: “A Estudiantes nadie lo llevará por delante”
- 2
Murió el actor Isaac Eisen, recordado por ATAV y Todo x 2 pesos
- 3
Mario Pergolini opinó sobre el trofeo otorgado a Rosario Central y comparó el fútbol argentino con la política
- 4
Martín Fierro Latino 2025: la intimidad de la ceremonia en Miami y todos los ganadores