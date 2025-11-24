Argentina.- Herida una mujer de 45 años tras la colisión por alcance de dos vehículos en la calle República Argentina de Logroño

LOGROÑO, 24 de noviembre de 2025 (Europa Press)

Una mujer de 45 años ha resultado herida esta tarde tras la colisión por alcance de dos vehículos en la rotonda de la Avenida Salustiano Olózaga con República Argentina, en la localidad de Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 17:30 horas de este lunes y hasta el lugar de los hechos se han personado los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud y se notifica a Policía Local.

Finalmente, una mujer ha sido trasladada al servicio de urgencias de la Clínica Lospennato.