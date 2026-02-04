Argentina: HRW critica insultos de Milei a la prensa

Según el capítulo para Argentina del informe global del organismo de derechos humanos, el blanco de esos ataques retóricos del presidente han sido periodistas independientes y lmedios de comunicación, lo que ha generado un clima de estigmatización y agresión contra la prensa en el país.

El organismo de derechos humanos incluyó este punto en su informe mundial de 2025 sobre Argentina, en el que señala que los ataques verbales se producen "a través de publicaciones en redes sociales, discursos y entrevistas que incluyen una amplia variedad de insultos y ataques personales" contra la prensa crítica.

Según HRW, esta retórica se ha replicado en múltiples espacios públicos y ha sido resaltada junto a otras preocupaciones sobre retrocesos en las libertades civiles desde la asunción de Milei, en diciembre de 2023.

Los informes de la organización subrayan que los comentarios estigmatizantes contra periodistas "indican un deterioro institucional" preocupante para los estándares democráticos.

Los antecedentes de estas agresiones verbales están ampliamente documentados. Un análisis de Chequeado revela que el presidente ha proferido más de mil insultos, descalificaciones y ataques contra políticos opositores, economistas y periodistas críticos en apenas 14 meses de gestión, con un promedio de más de dos agravios por día.

Informes del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) también dan cuenta de que Milei ha utilizado reiteradamente términos despectivos como "ensobrado", "mandril", "delincuente" y "casta" para referirse a trabajadores de prensa, en más de 16.000 publicaciones con insultos en redes sociales desde que asumió.

Analistas advierten que estos ataques no se limitan a la esfera digital: también se han registrado denuncias penales promovidas por Milei contra comunicadores por supuestas difamaciones, calificativos directos en conferencias y entrevistas, e incluso por propuestas públicas que minimizan el rol crítico del periodismo independiente.

Organizaciones de prensa han señalado que esta escalada verbal alimenta un clima social hostil hacia los medios y pone en cuestión la libertad de expresión en un contexto ya marcado por profundas tensiones políticas en Argentina.

Human Rights Watch sostuvo, además, que este patrón de confrontación contra la prensa se vincula con un panorama más amplio de preocupaciones por los derechos civiles y las libertades democráticas en el país. (ANSA).