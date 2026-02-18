Argentina, huelga contra la reforma laboral, jueves de tensión

La CGT anunció hoy un paro general de actividades para este jueves, que tendrá alto acatamiento en el transporte (no habrá autobuses, trenes ni taxis y tampoco funcionará el metro de Buenos Aires, ni la actividad aérea y marítima) y aseguró que "no se entregarán las conquistas laborales".

"Esta Confederación General del Trabajo ha decidido que, cuando se trate esta ley, va a hacer un paro de 24 horas sin que haya ninguna actividad que lleve adelante su función", anunció uno de los tres mandos de la CGT, Jorge Sola, en rueda de prensa.

El dirigente sindical trazó un dramático panorama laboral en Argentina: "El empleo ha caído 300.000 puestos de trabajo formales en los últimos dos años. Hoy, la empresa Fate (neumáticos) ha cerrado y ha dejado a casi mil trabajadores en la calle, con los cuales nos solidarizamos". Sola habló de "un endeudamiento familiar que crece fuertemente" y destacó que "las familias no llegan a fin de mes por la pérdida del poder adquisitivo".

Y remató: nos oponemos a la ley "porque es inconstitucional" y "atenta contra el principio protectorio del derecho laboral y el principio de progresividad, que impide la reducción de derechos preexistentes".

Para mañana, muchos gremios no solo se sumarán a la huelga, sino que están organizando manifestaciones con sus afiliados hacia los alrededores del Congreso (parlamento), que desde hace semanas luce blindado y promete tener extremas medidas de seguridad. Incluso, el Ministerio de Seguridad limitó el accionar de periodistas, lo que desató una enérgica queja y rechazo de la Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina (ACERA).

Pero en el parlamento el Gobierno se topa con varios problemas. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en el anochecer de Buenos Aires, no había realizado la convocatoria formal a la sesión para votar la reforma laboral porque el cuórum para el recinto estaba comprometido para el oficialismo.

Es que después del feriado de carnaval había nueve diputados "leales" a Milei que no consiguieron vuelos para viajar a Buenos Aires. El oficialismo preveía convocar a la sesión para las 16 horas de mañana, un horario insólito, para dar tiempo a los legisladores a que lleguen por vía terrestre para sumarse, algunos recorriendo más de 1.000 kilómetros en auto.

La nueva ley ya tiene media sanción del Senado. Y si Diputados introduce modificaciones este jueves, el proyecto deberá regresar a la Cámara Alta para su revisión, algo que el oficialismo intenta evitar casi con desesperación. El Gobierno pretende que la norma quede sancionada antes del 27 de febrero, antes de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso que el presidente Milei encabezará el 1 de marzo y donde pretende mostrarla como un gran logro.

La iniciativa introduce cambios profundos en las relaciones de trabajo, flexibiliza las condiciones de contratación y modifica sustancialmente el esquema de indemnizaciones ante despidos, reduciendo considerablemente los montos compensatorios.

En la nueva ley se incorpora el concepto de "salario dinámico", que puede ser acordado en los convenios colectivos, regionales o por empresa e incluso por decisión del empleador, como pagos al "mérito personal" del trabajador o productividad.

Por otro lado, se limitan las huelgas y las asambleas de personal solo pueden realizarse con autorización previa de las empresas.

Un punto espinoso establece la posibilidad de ampliar la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas siempre que se respete el descanso de 12 horas. Las vacaciones también son un punto de conflicto, pues, si se aprueba la norma, el empleador y el trabajador podrán convenir el fraccionamiento de ese período de descanso.

Además, aniquila históricos convenios por sectores como el de los periodistas. (ANSA).