Argentina: Huelga de 4 días en apoyo al presidente de la AFA
La medida responde a una investigación de la Arca contra Tapia
La medida, aprobada por el Comité Ejecutivo de la AFA, se extiende también a las categorías inferiores y es una respuesta a las denuncias de la autoridad fiscal ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) contra Tapia y Toviggino.
La ARCA alega irregularidades en el pago de impuestos por un total de 19.350 millones de pesos, equivalentes a 12 millones de euros, correspondientes al bienio 2024-2025.
La AFA niega las acusaciones, afirmando que no tiene deudas tributarias pendientes.
El calendario de audiencias comenzará el 5 de marzo con la comparecencia de Tapia y los abogados de la AFA. Al día siguiente, se escuchará a Toviggino.
La investigación se enmarca en un marco judicial más amplio, ya que la cúpula de la AFA ya está involucrada en otras dos líneas de investigación. (ANSA).