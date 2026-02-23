Argentina: Huelga de 4 días en apoyo al presidente de la AFA

La medida, aprobada por el Comité Ejecutivo de la AFA, se extiende también a las categorías inferiores y es una respuesta a las denuncias de la autoridad fiscal ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) contra Tapia y Toviggino.

La ARCA alega irregularidades en el pago de impuestos por un total de 19.350 millones de pesos, equivalentes a 12 millones de euros, correspondientes al bienio 2024-2025.

La AFA niega las acusaciones, afirmando que no tiene deudas tributarias pendientes.

El calendario de audiencias comenzará el 5 de marzo con la comparecencia de Tapia y los abogados de la AFA. Al día siguiente, se escuchará a Toviggino.

La investigación se enmarca en un marco judicial más amplio, ya que la cúpula de la AFA ya está involucrada en otras dos líneas de investigación. (ANSA).