Argentina.- Huelva.- El OCIb lleva la danza contemporánea de 'Ánima' este viernes a Las Cocheras del Puerto

HUELVA, 6 Nov. 2025 (Europa Press) -

El XVIII Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb 2025) invita a presenciar, por primera vez en Huelva, el espectáculo de danza contemporánea 'Anima', creación de la compañía Cuerpo.Territorio, dirigida por la bailarina y dramaturga argentina Sabrina Lescano. La función se celebrará este viernes 7 de noviembre, a las 19:00, en Las Cocheras del Puerto.

Según ha indicado la organización del OCIb, esta cita "marca la primera presentación en Huelva de una propuesta de danza contemporánea", un acontecimiento que "consolida a la capital como un referente iberoamericano de intercambio artístico y escénico".

Anima (del latín alma) propone una experiencia escénica que invita a reflexionar sobre la condición humana: un llamado a la empatía, a reconocer a quienes nos rodean y a sostenernos mutuamente en los momentos difíciles. A través de un lenguaje físico y poético, la obra busca conectar con la sensibilidad y la conciencia del espectador.

En escena, Sabrina Lescano, Annick De Muylder, Chia Ling Yang, Claire Neau, Fernando Araujo Reyes, Fernando Fernández Ross y Joaquín Carrasco López dan vida a una propuesta de fuerte carga simbólica y emotiva. La dirección musical y diseño sonoro están a cargo del reconocido maestro argentino Pablo Behm, cuya colaboración aporta una dimensión sensorial única a la puesta en escena.

El estreno de Anima constituye "un hito para la danza contemporánea en Huelva", al representar "el primer movimiento sólido de creación y producción local dentro de esta disciplina". La obra "abre camino hacia la profesionalización y el fortalecimiento de nuevas expresiones escénicas, impulsando la permanencia del talento en la región".

Cuerpo.Territorio, fundada en 2024 por Sabrina Lescano, nació con el propósito de crear en Huelva un espacio de "investigación, creación y producción escénica, transformando el conocimiento en experiencia escénica compartida y reafirmando su compromiso con el arte contemporáneo en Andalucía".

Nacida en Córdoba (Argentina), Lescano es bailarina, coreógrafa, actriz, cantante, vestuarista y fotógrafa. Se formó en la Escuela Superior Integral de Teatro "Roberto Arlt" y en la Tecnicatura en Métodos Dancísticos.

La actividad forma parte del OCIb 2025, que cuenta con el patrocinio de la Fundación Caja Rural del Sur, la Diputación Provincial de Huelva y el Ayuntamiento de Huelva, además de la colaboración de la Junta de Andalucía, el Puerto de Huelva, la Universidad de Huelva y la Universidad Internacional de Andalucía. El calendario completo del OCIb 2025 puede consultarse en www.ocibcuitura.org.